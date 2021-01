Dino: ‘O auxílio ainda deve subsistir’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), saiu em defesa, nesta quarta-feira, 27, da recriação do auxílio emergencial para enfrentamento da pandemia. Potencial candidato à presidência em 2022, o político sugeriu de onde poderia sair a verba para o pagamento do benefício.

Com o avanço da pandemia no País, o governo federal tem sido pressionado a recriar o benefício. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, condicionou uma eventual volta do auxílio ao congelamento de verbas para educação e segurança.

“A palavra é emergencial. Portanto, como a emergência ainda subsiste, o auxílio ainda deve subsistir. Para pagar, basta combinar a incidência, sobre BILIONÁRIOS, de empréstimo compulsório e imposto sobre grandes fortunas. Ambos estão na Constituição Federal”, escreveu no Twitter.