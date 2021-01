Dino pede ‘foco’ em viabilização de mais doses de vacinas

O governador do maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta segunda-feira, 18, que o início da vacinação contra a covid-19 no País, adiantada para hoje, é uma grande conquista. No entanto, o potencial candidato ao Planalto em 2022 pediu “foco” na “viabilização urgente de mais vacinas”.

Atualmente, o País dispõe de 6 milhões de doses da Coronavac, que tiveram a distribuição iniciada aos Estados nesta manhã. Todo esse quantitativo foi importado da China.

“O início da vacinação é uma grande conquista. Mas é fundamental a viabilização urgente de mais vacinas, pois o número inicial é muito pequeno. Alternativa mais viável é a fabricação no Brasil, pelo Butantan e pela Fiocruz. Foco deve ser esse agora”, escreveu Dino no Twitter.