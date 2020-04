Dino reclama de ‘confisco’ em equipamentos feito pelos EUA

Equipe BR Político

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), reclamou neste sábado, 4, da limpa que os Estados Unidos fizeram no estoque chinês nos equipamentos médicos que auxiliarão no combate à pandemia da covid-19. A compre, feita na última quarta-feira, prejudicou contratos de importação de equipamentos feitos pelo Ministério da Saúde.

“Compramos respiradores em conjunto com outros estados do Nordeste. Equipamentos não chegaram por causa desse confisco mundial efetuado pelos Estados Unidos”, escreveu o governador no Twitter. Segundo Dino, os Estados estão se preparando para realizar uma nova compra. “Estamos organizando nova compra no âmbito do Consórcio Nordeste, além das nossas próprias aquisições. Luta todo dia”, disse.