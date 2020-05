Dino: ‘Reunião do presidente com governadores foi um sinal positivo’

Logo após o fim da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os 27 governadores, o chefe do Executivo do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que o encontro virtual, realizado nesta quinta-feira, 21, “foi um sinal positivo”.

Na pauta do encontro foi discutido o projeto de socorro aos entes federativos e o veto ao trecho sobre o reajuste salarial para servidores públicos até o fim de 2021.

Dino, no entanto, não saiu completamente satisfeito do encontro. Na avaliação do governador, temas importantes foram deixados de fora do debate. “Lamento que ainda não saibamos o que será vetado. E que a pauta econômica e social não tenha sido abordada. Espero que o diálogo institucional se mantenha como regra, e não exceção”, escreveu o governador no Twitter.