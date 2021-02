Dino sai em defesa de Maia: ‘Tem muitos méritos’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), saiu na defesa do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está sob o ataque de integrantes de seu partido após acusar o presidente nacional da legenda, ACM Neto, de “traição” pelo desembarque do partido do bloco de apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pelo comando Câmara.

Na avaliação do maranhense, Maia “tem muitos méritos”, entre eles, a viabilização do novo Fundeb e do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Segundo Dino, erros “todo mundo comente”, sem detalhar a que se referia.

“O deputado @RodrigoMaia tem muitos méritos, por exemplo, ter ajudado a viabilizar o Novo FUNDEB e o auxílio emergencial de R$ 600. Erros? Todo mundo comete. O Brasil precisa que valorizemos as convergências, não apenas as divergências. Só assim derrotaremos a extrema-direita”, escreveu Dino no Twitter.

Também pela rede social, Maia respondeu ao afago do governador: “Obrigada, amigo”, escreveu.