Dino sobre a vacinação: ‘Aqui, os delírios de Bolsonaro atrasaram tudo’

Com o anúncio feito nesta quarta-feira pelo Reino Unido de aprovação da vacina da Pfizer contra o coronavírus, a imunização dos britânicos deve começar a ser feita já na próxima semana. No Brasil, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), lamenta que o País não esteja nas mesmas condições que o Reino Unido. E responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro.

“Vários países do mundo já começando vacinação contra o coronavírus. Aqui, os delírios de Bolsonaro atrasaram tudo. Além de incompetente, temos um irresponsável e desumano ocupando a presidência do Brasil”, protestou.

https://twitter.com/FlavioDino/status/1334099882395701249