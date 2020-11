Dino sobre apoio de Moro a bolsonarista em Fortaleza: ‘Começou muito mal’

Não passou batido para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), o movimento do ex-ministro Sérgio Moro de apoio ao candidato Capitão Wagner (PROS) à prefeitura de Fortaleza.

“Moro grava vídeo para um extremista líder de motim, candidato em Fortaleza. Começou muito mal a sua tentativa de se reinventar como referência do “centro”, após servir a Bolsonaro e dele se servir. Cobram tanto da esquerda, mas com um “centro” assim fica difícil demais”, escreveu o também ex-magistrado neste domingo, 8, no Twitter.

Dino também é visto como opção eleitoral da eleição de 2022.