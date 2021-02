Dino sobre auxílio: ‘Esperar a tramitação de PEC é contradição com a emergência’

Na esteira da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que uma nova rodada do pagamento do auxílio emergencial depende da aprovação de uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Guerra dentro da PEC do Pacto Federativo, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta sexta-feira, 12, que “esperar a tramitação” é uma “contradição com a emergência” exigida pela pandemia.

Ontem, durante transmissão ao vivo realizada pelo BTG Pactual, o ministro respondeu a uma cobrança feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que o governo precisa encontrar uma solução para o benefício. “Não adianta ele falar: ‘manda aí o auxílio emergencial’. Eu preciso de ter uma PEC de Guerra”, disse Guedes.

“Auxílio emergencial, como o nome indica, é uma EMERGÊNCIA. Esperar a tramitação, necessariamente longa, de uma Proposta de Emenda à Constituição, é uma contradição com a emergência social, agravada pelo aumento do preço dos alimentos”, escreveu Dino, no Twitter.