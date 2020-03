Dino sobre Bolsonaro: ‘Irresponsável’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), respondeu a Jair Bolsonaro após o presidente ter chamado os governadores de “irresponsáveis” por adotar restrições mais rígidas de combate ao coronavírus. “Irresponsável é aquele que escolhe brigar com governadores por pura politicagem, em vez de brigar com o vírus. Irresponsável é quem não faz o certo e não quer deixar os outros fazerem. Irresponsável é quem cria confusão em uma hora em que o país precisa de união”, disse Dino. Não foi o primeiro governador a responder Bolsonaro após o presidente dar entrevista para a CNN Brasil. João Doria, chamado de lunático, disse que “lunático é quem chama coronavírus de ‘gripezinha'”.

