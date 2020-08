Dino sugere ‘auxílio emergencial empresarial’

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), disse nesta quinta-feira, 6, que o caminho para resolver a crise das micro e pequenas empresas na pandemia é um “auxílio emergencial empresarial”.

A sugestão foi feita no Twitter, em resposta a uma reportagem que aponta que por conta do atraso na liberação de ajuda do governo, empreendedores estão fechando as portas de seus negócios pelo País.

“Em uma crise dessa profundidade e extensão, para muitas pequenas empresas o crédito não resolve. O caminho é um ‘auxílio emergencial empresarial’, que recupere uma parte do faturamento por intermédio de uma espécie de subvenção”, sugeriu Dino.