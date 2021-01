Dino: ‘Twitter fez o primeiro impeachment virtual da história’

Logo após surgir a notícia de que Donald Trump foi banido do Twitter, a esquerda brasileira começou a comemorar. Dentre as personalidades que comentaram o fato do ainda presidente americano não poder mais postar na rede social está Flavio Dino, que resumiu: “O Twitter fez o primeiro impeachment virtual da história do presidencialismo”. “Parabéns ao Trump. Que outros impeachments não demorem, no Twitter e fora dele.”

O Twitter fez o primeiro impeachment virtual da história do presidencialismo. Parabéns ao Trump. Que outros impeachments não demorem, no Twitter e fora dele. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 9, 2021