Direto da Índia, Bolsonaro grava pedidos de apoio para o Aliança

Marcelo de Moraes

Mesmo em viagem oficial à Índia, Jair Bolsonaro enviou mensagens em vídeos para eventos regionais de mobilização do seu novo partido, o Aliança Pelo Brasil. O presidente enviou ontem mensagens de incentivo para seus correligionários em pelo dois Estados: Rio Grande do Norte e Bahia. Bolsonaro e os outros dirigentes do Aliança correm contra o tempo para tentar obter as assinaturas necessárias para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) homologue o partido a tempo de participar das eleições municipais deste ano. Por isso, o presidente tenta ajudar na mobilização de apoiadores mesmo fora do País.

“Estamos aqui na Índia, agora, em mais uma viagem internacional. Estou muito feliz de estar aqui e representar o nosso Brasil. Estamos recuperando a confiança no mundo todo e os números bem demonstram que o Brasil está no caminho certo. E o momento é esse. Nós temos que formar um partido para chamar de nosso. Um partido que, realmente, seja conservador nos costumes, liberal na economia e que mostre para dentro do Brasil que a política tem como dar certo, com boas pessoas nesse nosso partido. Então, no momento, eu agradeço a todos vocês o apoio, a consideração, o empenho, nessa coleta de assinaturas para formar o Aliança Pelo Brasil. Estou muito feliz e muito gratificado com essa ação voluntária de todos vocês”, afirmou Bolsonaro no vídeo enviado para os aliados de Natal.

Para Salvador, a mensagem foi quase no mesmo tom. “Mais uma viagem internacional, que está sendo coroada de êxito. O Brasil recuperou sua confiança, o mundo acredita na gente e o Brasil está dando certo. Os números estão aí. E o povo continua acreditando na gente. Isso é muito importante. Agora, para dentro do Brasil. Nós precisamos de um partido para dizer que esse é o nosso partido. Que tenha as nossas bandeiras. Um partido que, no futuro, fará com que todos se orgulhem da política brasileira, desse novo partido. Então, nesse momento, eu agradeço a todos vocês que estão se empenhando na coleta de assinaturas para formar esse grande partido que será conhecido, repito, como aquele que resgatou a confiança também na política brasileira. Então, o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, nessa coleta de assinaturas é muito importante para todos nós”, disse.