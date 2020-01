Diretor da Aneel e Bolsonaro na mesma página

Equipe BR Político

O porta-voz da Presidência, Otávio Rego Barros, afirmou nesta noite de terça, 7, que o diretor da Aneel, Rodrigo Limpa, em sintonia com o presidente Jair Bolsonaro no tocante ao imbróglio já provocado com eventual tributação da energia solar. O diretor da Aneel conversou sobre vários aspectos do tema de energia solar e esboçou seu posicionamento pessoal de estar alinhado ao do presidente no tocante dessas questões de energia solar, de tributação, ou não tributação”, disse Rêgo Barros.

O atual subsídio à energia solar foi fixado em 2012, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Na época, já se previa que o subsídio seria revisto em 2015. Mais quatro anos se passaram, e ele vem se perenizando.