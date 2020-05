O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, esteve com Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 8, para definir os trâmites de nomeação de outros diretores da entidade. A pauta da reunião, que contou também com a presença do novo ministro da Justiça, André Mendonça, foi confirmada ao Broadcast Político pela assessoria da PF. O encontr acontece no mesmo dia em que a Advocacia-Geral da União pede ao STF que reconsidere a decisão de barrar a indicação de Alexandre Ramagem para o cargo.