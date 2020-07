Diretor da Secretaria de Saúde do Recife é afastado em operação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 23, uma operação para colher provas no âmbito de uma investigação sobre supostas irregularidades na compra, sem licitação, de insumos médico-hospitalares pela Prefeitura do Recife. Com a deflagração, o diretor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, Felipe Soares Bittencourt, foi afastado do cargo e são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão na capital e no município de Jaboatão dos Guararapes.

De acordo com as autoridades, há indícios de que uma empresa de fachada, sem capacidade técnica para cumprir o contrato, foi escolhida para fornecer máscaras, toucas e aventais descartáveis aquecidos para o enfrentamento da pandemia. A CGU identificou, por exemplo, que o valor licitado pelo prefeitura é aproximadamente 53 vezes maior que o capital social da empresa, além de não constarem empregados declarados pela empresa na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) desde dezembro de 2011 ou movimentações financeiras entre os exercícios de 2013 e 2018.

A investigação estima que o prejuízo com a aquisição dos materiais é de R$7,3 milhões. A PF e a CGU informaram que as diligências confirmaram pagamentos por itens não entregues.

Em resposta, a Prefeitura do Recife afirmou que todas as máscaras da compra referida foram recebidas e estão sendo utilizadas nos hospitais. “Em relação aos respiradores, os equipamentos não foram utilizados e com a demora da autorização da Anvisa, os equipamentos foram devolvidos à empresa e o valor pago foi totalmente devolvido para a Prefeitura, sem prejuízo para os cofres municipais”, diz a nota. “Todas as contratações e compras feitas pela Secretaria de Saúde para a emergência da covid-19 têm sido realizadas dentro da legalidade e enviadas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controladoria Geral da União (CGU), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por iniciativa da própria Prefeitura”, afirma a resposta.