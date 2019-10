Diretor do Ibama não descarta hipótese de que óleo seja do pré-sal

Equipe BR Político

Nesta terça-feira, 30, data em que os primeiros registros de óleo vazado no litoral nordestino completam dois meses, o diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Olivaldi Alves Borges Oliveira, disse que não descarta a possibilidade de que o óleo vazado seja proveniente do pré-sal. Essa foi a primeira vez que alguém do governo levantou essa possibilidade.

Em audiência na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, ele foi questionado sobre a possibilidade pelo deputado Daniel Coelho (Cidadania). “Há fundamento técnico para isso? É uma possibilidade a ser considerada ou do ponto de vista técnico a gente deve afastar isso?”, questionou o parlamentar.

A resposta do diretor foi: “Uma das maiores autoridades nesse assunto, que é a Petrobrás, diz que há muito que se analisar ainda em relação a petróleo de pré-sal. Então a gente não pode descartar isso. Não há como descartar isso.” Olivaldi esteve na comissão para representar o Ministério do Meio Ambiente após convocação.