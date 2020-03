Diretor do Ministério da Saúde se afasta do cargo

Em férias até o começo de abril, o diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda, se afastou do cargo, segundo informa nesta quarta, 25, O Globo, por divergências com o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Wanderson de Oliveira. Conforme você tem lido aqui no BRP, divergências têm sido também expostas pelo presidente Jair Bolsonaro com o ministro Luiz Henrique Mandetta, pela forma como tem conduzido as orientações à população para evitar o contágio do novo coronavírus. Nesta manhã, por exemplo, Bolsonaro afirmou que conversará com Mandetta para flexibilizar as recomendações de isolamento social, que passará a ser, segundo ele, “vertical” para idosos e pessoas com comorbidades.

Croda foi presidente da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose.