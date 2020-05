Diretor-geral da PF escolhe novo superintendente do Rio

O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, escolheu na noite o delegado Tácio Muzzi como novo superintendente da PF do Rio de Janeiro. Muzzi irá substituir Carlos Henrique Oliveira, que foi promovido a diretor-executivo do órgão, segundo o Estadão.

Desde a demissão do ex-ministro Sérgio Moro, em 24 de abril, a superintendência do Rio está no centro das atenções por conta das acusações de “tentativa de interferência” feitas pelo ex-juiz contra o presidente Jair Bolsonaro. O nome do delegado não estava entre os indicados de Jair Bolsonaro.

No ano passado, Muzzi atuou como superintendente interino durante cinco meses após as primeiras tentativas feitas por Bolsonaro de troca na chefia da PF no Rio. Na época, ele era braço-direito de Ricardo Saadi, que deixou o cargo depois de Bolsonaro anunciar sua demissão.