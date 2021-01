Discurso de Simone faz Bittar avisa que ‘não se alinha’ contra o governo

A posição mais firme de Simone Tebet (MDB-MS), criticando o governo de Jair Bolsonaro pela sua atuação na pandemia de coronavírus e dizendo que o governo tem “arroubos autoritários e machistas” pode trazer uma dissidência dentro da bancada do MDB no Senado. Márcio Bittar (MDB-AC), governista de carteirinha, avisou que “jamais se alinhará” com movimentos contrários às políticas do Palácio do Planalto.

“Por uma questão de coerência, crença e fidelidade, jamais me alinharei a qualquer movimento que vá de encontro ao governo que apoio e acredito.”, disse o senador. Bittar é um dos nomes de confiança de Jair Bolsonaro dentro do Senado Federal e relator da PEC Emergencial.

O candidato favorito de Bolsonaro para a presidência do Senado é Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Bittar oficialmente está com Tebet na disputa, apesar da preferência do governo pelo senador mineiro.