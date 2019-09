Discurso ‘pós-Lula’ de Rui é malvisto no PT

Marcelo de Moraes

Os principais líderes do PT não gostaram da linha de discurso que vem sendo adotado pelo governador da Bahia, Rui Costa. Além de colocar seu bloco na rua como uma das opções disponíveis para concorrer ao Planalto em 2022, Rui também disse, em entrevista à Veja, que o PT não deve condicionar a formação de uma aliança de esquerda ao apoio obrigatório à bandeira do “Lula livre”.

Nos últimos dias, o próprio ex-presidente Lula teria demonstrado insatisfação com a fala, que defenderia o início de um movimento petista pós-Lula. Na visão dos críticos desse “pós-Lula”, tirar o ex-presidente do centro das atenções seria a mesma coisa que considerar que com o ex-presidente foi condenado e preso, o partido precisa deixá-lo de lado e seguir em frente.

A reação ao discurso de Rui Costa mostra que será difícil a construção de um discurso diferente da linha Lula Livre dentro do PT para a próxima campanha.