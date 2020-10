Disney diz que não autorizou Joice a usar imagem de ‘Muppets’ em campanha

Com uma campanha que aposta na caricaturização e tenta usar os memes e críticas à sua aparência, a candidata à prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann, foi desautorizada pela Disney ao usar imagens do desenho “Os Muppets” em um dos vídeos atribuídos à sua campanha que circulam nas redes sociais. A empresa, que tem fama de processar estabelecimentos que usam sem autorização imagens ou nomes relacionados a suas produções, afirmou que “não autorizou a utilização das imagens”, em nota, mas não especificou se tomará alguma atitude e disse que não fará nenhum comentário adicional sobre o assunto.

Consultada, a campanha de Joice afirmou que não vai se manifestar. No vídeo em questão, a candidata do PSL usou imagens do filme para simular os personagens cantando seu jingle.

Quando rompeu com o governo Bolsonaro, a deputada federal passou a ser alvo de críticas e “bullying” nas redes sociais pela base do presidente. Entre os rótulos ofensivos que a ex-aliada do governo passou a receber está o apelido de “Peppa Pig”, que a candidata tenta agora usar a seu favor na campanha.