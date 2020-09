Dispara violência contra indígenas no Brasil, informa Cimi

O relatório anual Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), divulgado nesta quarta, 30, apontou aumento de 135% nos casos de “invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio” em 2019 com relação a 2018, passando de 109 casos para 256 no ano passado, em 151 terras indígenas, de 143 povos em 23 Estados.

Os 256 casos tiveram as seguintes motivações:

208 para invasão;

89 para exploração ilegal de madeira/desmatamento;

39 para garimpo e exploração mineral;

37 para fazendas agropecuárias (gado, soja e milho);

31 para incêndios;

31 para pesca predatória;

30 para grilagem/loteamento ilegal;

25 para caça predatória;

25 para empreendimentos de infraestrutura (rodovia, ferrovia, energia elétrica);

14 para exploração ilegal de recursos (areia, mármore, piçarra, palmito);

7 para contaminação da água e/ou de alimentos por agrotóxicos;

5 para empreendimentos turísticos;

3 para rota para tráfico de drogas;

Também houve aumento de casos em outras 5 categorias. A de “Conflitos territoriais” passou de 11 para 35 casos em 2019; “ameaça de morte”, de 8 para 33; “ameaças várias”, de 14 para 34 casos; lesões corporais dolosas”, de 5 para 13; e “mortes por desassistência”, de 11, em 2018, foi para 31 casos, em 2019.

Em relação a “Violência contra o patrimônio”, foram registrados os seguintes dados: omissão e morosidade na regularização de terras (829 casos); conflitos relativos a direitos territoriais (35 casos); e invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio (256 casos registrados); totalizando o registro de 1.120 casos de violências contra o patrimônio dos povos indígenas em 2019.

Em “Violência contra pessoa“, foram registrados os seguintes dados em 2019: abuso de poder (13); ameaça de morte (33); ameaças várias (34); assassinatos (113); homicídio culposo (20); lesões corporais dolosas (13); racismo e discriminação étnico cultural (16); tentativa de assassinato (24); e violência sexual (10); totalizando o registro de 276 casos de violência praticadas contra a pessoa indígena em 2019. Este total de registros é maior que o dobro do total registrado em 2018, que foi de 110.

Em “Violência por Omissão do Poder Público”, foram registrados 267 casos. Com base na Lei de Acesso à Informação, o Cimi obteve da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) dados parciais de suicídio e mortalidade na infância indígena. Foram registrados 133 suicídios em todo o País em 2019; 32 a mais que os casos registrados em 2018. Os Estados do Amazonas (59) e Mato Grosso do Sul (34) foram os que registraram as maiores quantidades de ocorrências.

Também houve aumento nos registros de “mortalidade na infância” (crianças de 0 a 5 anos), que saltaram de 591, em 2018, para 825 em 2019. Chamam atenção os registros de 248 casos no Amazonas, 133 em Roraima e 100 no Mato Grosso.