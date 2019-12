A bancada do PSDB na Câmara se dividiu na escolha do próximo líder do partido. O deputado Beto Pereira (MS) tem o apoio dos governadores de São Paulo, João Doria, e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Já o deputado federal Celso Sabino (PA) ganhou força interna com o apoio de bancadas importantes como a mineira, incluindo Aécio Neves.

A votação está prevista para acontecer na quarta-feira, 4, mas ainda pode ser adiada para a próxima semana.