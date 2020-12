Na segunda-feira, 14, em entrevista ao Broadcast Político, o vice-presidente general Hamilton Mourão afirmou que fazia tempo que não tinha uma conversa em particular com Jair Bolsonaro. Aliados do presidente já falam abertamente que não apostam na repetição da chapa eleitoral de 2018 e que Bolsonaro deseja ter outro nome para candidato a vice em 2022.

Cada vez mais distanciados politicamente, Bolsonaro e Mourão voltarão a se encontrar hoje à tarde, em agenda confirmada pelo Planalto.