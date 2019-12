Com a bancada dividida entre as candidaturas dos deputados Celso Sabino (PA) e Beto Pereira (MS), o PSDB deve adiar para a próxima terça a escolha do próximo líder da Câmara. A decisão do adiamento deve ser confirmada nesta quarta-feira, 4, à tarde.

A ideia é dar uma freada de arrumação na discussão em busca de um acordo entre os dois grupos em busca de um consenso, para evitar problemas internos.