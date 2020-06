Do Marcelo: A despedida melancólica de Regina: ‘Deu-se’

Três semanas depois de ter saído do governo, Regina Duarte foi oficialmente exonerada nesta quarta-feira, 10. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e encerra uma situação constrangedora para a atriz, já que continuava no posto – com todas as prerrogativas e vantagens – embora tivesse anunciado sua saída no mês passado.

Depois de ter ingressado no governo com grande badalação e oba-oba, Regina entrou em rota de colisão com a ala bolsolavista. A atriz cortou nomeados do grupo que estavam na Secretaria Especial de Cultura e, fustigada pela ala, acabou durando menos de três meses no cargo.



Mas, a bem da verdade, sua meteórica passagem pela secretaria foi infrutífera. E acabou chamando muito mais a atenção por uma entrevista à CNN, na qual fez inaceitáveis relativizações sobre a ditadura militar.



Pelo Instagram, Regina publicou a cópia da exoneração no Diário Oficial e escreveu sua despedida melancólica: “Deu-se”.