Do Marcelo: A estrada é longa até 2022

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro foi bem-sucedido no seu movimento para emplacar aliados no comando da Câmara e do Senado. Recebeu de bônus político a implosão interna do DEM. O partido virou as costas para o agora ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e enfraqueceu sua capacidade de articular uma frente ampla de centro para a eleição nacional de 2022. Bolsonaro, obviamente, agradece.

Mas o diabo mora nos detalhes e um deles é que ainda faltam quase dois anos até a eleição presidencial. E, no tempo político, isso equivale a mais ou menos cem anos. A estrada até 2022 é muito longa e repleta de obstáculos no caminho dos pretendentes à cadeira presidencial.

Na prática, o que vai pesar de verdade para ajudar ou não Bolsonaro é saber como estará sua popularidade no próximo ano. E não faltam problemas que o presidente precisará resolver para chegar fortalecido em 2022.

Há o enorme desgaste provocado pela péssima gestão do governo em relação ao combate da pandemia do coronavírus. Hoje, os brasileiros desejam ardentemente serem vacinados e Bolsonaro segue associado ao negacionismo que não facilitou esse processo. Há problemas econômicos sérios, como o desemprego elevado e a alta dos preços, entre outros. A própria economia está longe de deslanchar. Não é à toa que a popularidade do presidente vem caindo, como registrado nas últimas pesquisas.

E o discurso usado por Bolsonaro na campanha de 2018, afirmando que enterraria a chamada “velha política”, perdeu a validade com a aliança com o Centrão, liberando o manjado toma lá, dá cá.

Para os opositores de Bolsonaro, a estrada também não é confortável. A montagem de uma candidatura sólida de centro sofreu um forte revés com a derrota da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) para Arthur Lira (PP-AL) pelo comando da Câmara. A candidatura era uma espécie de ensaio da formação de uma frente ampla e foi torpedeada pelas traições internas e pela sedução provocada entre políticos do DEM, PSDB e MDB, entre outros, pela liberação de emendas e cargos do governo.

Isso não significa que essa articulação não possa se fortalecer outra vez. As eleições municipais indicaram a preferência desse perfil de candidatura, sem o radicalismo político representado pelo bolsonarismo. E será preciso definir quem será o candidato do grupo. João Doria? Luciano Huck? Essa definição não pode demorar demais a acontecer, sob pena de inviabilizar o projeto.

Os partidos de esquerda também ainda estão em processo de construção do que será a sua candidatura em 2022. Enquanto petistas sonham com a possibilidade de o ex-presidente Lula ser novamente candidato, há outras opções na esquerda, como Ciro Gomes (PDT), Flávio Dino (PCdoB), Guilherme Boulos (PSOL), além de outros petistas como Fernando Haddad (PT) e Rui Costa (PT), por exemplo.