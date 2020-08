Do Marcelo: A releitura verde e amarela

Adversários do governo têm reclamado que programas existentes estão sendo reformulados apenas para tentar colar sua paternidade na administração de Jair Bolsonaro. A queixa mira a transformação do Bolsa Família em Renda Brasil e o Minha Casa, minha vida no Casa Verde Amarela, que o governo está apresentando com grande pompa e circunstância.

Tanto o Bolsa Família quanto o Minha Casa, minha vida foram duas estrelas das administrações petistas e foram mantidos pelo governo de Michel Temer. Agora, nas novas versões, mudam alguns detalhes e, principalmente, mudam de nome, ganhando uma cara mais nacionalista, alinhada com o bolsonarismo. Para a oposição, trata-se de um movimento para tentar assumir a paternidade de iniciativas de governos anteriores.