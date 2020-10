Do Marcelo: A velha ‘nova política’ de Chico Rodrigues

Marcelo de Moraes

Para se ver como a história da chamada “nova política” é bastante relativa: as eleições de 2018 foram marcadas por uma expressiva renovação no Congresso com tradicionais lideranças não conseguindo se reeleger, desagastadas junto aos eleitores. O problema é que, em pouco tempo, vários dos representantes dessa onda de renovação acabaram se envolvendo em escândalos.

Chico Rodrigues (DEM), agora famoso pelo escândalo da dinheirama encontrada na sua cueca, foi um que aproveitou o movimento renovador – embora fosse veteraníssimo no Estado – para se eleger senador por Roraima. Na ocasião, já tinha trocado de legenda dez vezes (suas filiações variaram do PFL ao PSB), e ocupado e perdido a cadeira de governador.

Mas, embalado pelo desejo de mudanças do eleitorado, nessa votação ele desbancou adversários de peso, como o influente e experiente Romero Jucá (MDB), que ficou sem mandato. Agora, corre o risco de perder o posto menos de dois anos depois de sua eleição.