Do Marcelo: A velha política está vivinha da Silva

Basta dar uma volta rápida pelo Congresso para escutar algum senador ou deputado resmungando porque o governo ainda não liberou as emendas prometidas em troca de apoio na votação da reforma da Previdência. Com governo e congressistas já tratando abertamente do problema, com cobranças sendo feitas em público e promessas de atendimento sendo feitas, aquela história de “nova política” parece cada vez mais distante.

O próprio presidente Jair Bolsonaro já foi acionado para acelerar a liberação dos recursos, sob pena de o governo sofrer para aprovar suas propostas até que isso ocorra. Por conta desse clima de insatisfação, ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já foi obrigado a antecipar o fim da sessão do Congresso porque havia risco real de derrubada em massa de vetos presidenciais. A velha política segue viva.