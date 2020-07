Do Marcelo: A ‘velha política’ vai derrotar a ‘ala ideológica’?

Não é preciso ser um grande observador político para notar as mudanças no comportamento público de Jair Bolsonaro. Desapareceram os protestos de rua feito pelos seus militantes contra o Supremo Tribunal Federal e Congresso – com direito à cavalgada do presidente. Praticamente acabou o carnaval com os admiradores na porta do Palácio da Alvorada. E aliados do grupo mais ideológico começaram a ser escanteados.

A mudança foi causada pela pressão dos inquéritos abertos no STF e no Tribunal Superior Eleitoral que colocam em risco a continuidade do governo. Mas também foi impulsionada pela prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e que assombra agora o futuro político do presidente.

Bolsonaro não mudou de opiniões, nem se converteu num político diferente. Mas, estrategicamente, preferiu se mover para proteger a própria pele. Passou a se distanciar da ala ideológica que colaborou fortemente para o desgaste político da imagem do governo e para a abertura dos inquéritos do STF. Bolsonaro se livrou até mesmo do então ministro da Educação Abraham Weintraub, figura popular entre sua militância, justamente para baixar o fogo do caldeirão político que ameaça ferver seu governo.

Bolsonaro foi buscar ajuda no que, durante a campanha, carimbou como velha política. Abriu nacos generosos de poder para os indicados pelo Centrão e começou a ouvir os conselhos políticos do presidente do PSD, Gilberto Kassab. E, claro, também abrigou na sua equipe integrantes do partido, como o deputado Fábio Faria (PSD-RN) no Ministério das Comunicações.

Claro que a velha política está sempre a postos para ajudar o governo da ocasião. E as regras do toma lá, dá cá também são fartamente conhecidas. Mas, nesse momento, é esse grupo que pode assegurar ao presidente a blindagem necessária para que seu governo sobreviva às fortes pressões políticas.

A velha política parece ter se ajeitado melhor para se sentar à cabeceira do governo nesse momento. Mas a resistência da ala ideológica é conhecida. A dúvida é se o presidente conseguirá conter sua pressão ou se voltará a ceder.