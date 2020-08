Do Marcelo: A ‘velha roupa colorida’ de Ciro Nogueira não lhe serve mais

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) recorreu ao repertório do cantor e compositor Belchior para justificar sua aproximação com Jair Bolsonaro. O senador, que é presidente nacional do PP, tem sido um tradicional aliado e apoiador do PT nas eleições passadas, mas recebeu Bolsonaro com festa no Piauí e está cada vez mais ligado ao governo.

“Como disse o compositor Belchior: ‘Você não sente, nem vê,

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo.

Que uma nova mudança em breve vai acontecer.

O que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo.

E precisamos todos rejuvenescer”, postou Ciro no Twitter, citando a letra de “Velha roupa colorida”, do disco Alucinação, obra clássica de Belchior.