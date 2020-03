Do Marcelo: Aécio apresenta PEC propondo adiar eleições para 2022

O grupo que defende o adiamento das eleições municipais deste ano acelerou sua articulação para conseguir que a ideia avance no Congresso. O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) apresentou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que transfere as eleições municipais para 2022, unificando-as com a votação para presidente, governadores, deputados federais e estaduais. Na proposta de Aécio, sem eleições este ano, os recursos do Fundo Eleitoral serão destinados para o combate ao coronavírus.

Na prática, o texto apresentado pelo tucano é quase uma minirreforma política, já que, além de unificar as eleições em 2022, também prevê o fim da possibilidade de reeleição para cargos Executivos a partir de 2026 e estabelecimento de um mandato único para estes pelo período de cinco anos. Além disso, o terço de vagas que estará disponível para o Senado em 2022, não terá o mandato de oito anos, mas sim de quatro, para que se unifiquem todos os mandatos da Casa.

Hoje, já existe uma corrente forte dentro do Congresso a favor do adiamento das eleições pela dificuldade de fazer campanha por causa do coronavírus. Mas líderes importantes, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ainda rejeitam o adiamento.