Do Marcelo: As escavadeiras do Centrão cavucam os melhores postos do governo

Marcelo de Moraes

Com a disputa pelo comando da Câmara e do Senado entrando na reta final, integrantes do Centrão operam para conseguir do governo as maiores vantagens possíveis em troca de seus votos. Além da promessa de liberação de emendas extra-orçamentárias, as escavadeiras do grupo se movimentam em busca de ministérios e outros postos de destaque nos principais escalões.

A dúvida é se Jair Bolsonaro terá vontade e força política para conter o apetite dos aliados. Como precisa do apoio do grupo para se blindar politicamente contra um eventual pedido de impeachment, a sinalização recebida pelos parlamentares é que as conversas estão totalmente abertas para acomodar os interesses do Centrão.

Nessa negociação, algumas pastas já são consideradas certas como parte do pacote de agrados ao grupo. Uma delas é o ministério da Cidadania, comandado por Onyx Lorenzoni, do DEM, que desperta interesse por cuidar do programa Bolsa Família, por exemplo.

Aliados de Onyx ainda tentam convencer o presidente a mantê-lo dentro do governo, dando a ele a Secretaria-Geral da Presidência. Como a pasta foi bastante esvaziada depois da saída de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União (TCU), a ideia pode vingar já que ninguém do Centrão tem grande interesse pelo espaço.

Mas o grupo se move para obter postos mais nobres, como o Ministério de Minas e Energia, Desenvolvimento Regional e a recriação do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas até mesmo o Ministério da Agricultura é alvo do interesse do Centrão, apesar do bom desempenho da ministra Tereza Cristina à frente do cargo. O timing para começar a atender essas medidas é a partir da definição dos próximos presidentes da Câmara e do Senado. Ou seja, a bola pode começar a rolar já a partir da semana que vem.