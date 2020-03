Do Marcelo: Bolsa cresce pelo terceiro dia, mas cenário segue incerto

Depois de ter sido varrida pelo efeito do coronavírus, a Bolsa brasileira conseguiu, nesta quinta-feira, seu terceiro dia consecutivo de fechamento em alta. É verdade que foi o crescimento mais baixo dos três, com a Bolsa subindo 3,67%. Mas os investidores podem ver metade do copo cheio em vez da metade vazia. Afinal, a trajetória de queda foi interrompida e, principalmente, a onda de circuit breakers também – foram cinco nas duas semanas anteriores.

Mas nem o mais otimista dos investidores deixa de enxergar que o cenário na economia é tão frágil que essa sequência pode ser facilmente interrompida por qualquer notícia ruim externa ou interna. O coronavírus vai causando prejuízos na saúde e na economia de todo o mundo e vai demorar bastante até que a situação geral se estabilize.

A Bolsa andou tão por baixo que hoje o mercado festejou ter fechado em 77.709 pontos. Parece que foi ontem que o mercado tratava como banais marcas acima dos 100 mil pontos. É essa velha e agora distante realidade que o mercado sonha em recuperar.