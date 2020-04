Do Marcelo: Bolsonaristas já temem críticas a quem suceder Mandetta

Defensores da saída de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, por ele não concordar com a visão de Jair Bolsonaro contrária ao isolamento social, apoiadores do presidente já preveem que seu eventual substituto será alvo de muitas críticas quando tiver seu nome anunciado. O grupo nem entra no mérito do trabalho ou no currículo de quem for escolhido para substituir Mandetta, assim que sua demissão for confirmada pelo Planalto. O problema é que o ministro da Saúde está no auge de sua popularidade e aprovação. E sua saída se tornou iminente justamente pela divergência de opinião que tem em relação a do presidente sobre como deve ser feito o combate ao coronavírus.

Segundo as pesquisas, Mandetta tem hoje mais reconhecimento popular que o próprio Bolsonaro, justamente pela condução no combate ao coronavírus. Essa posição oposta ao pensamento de Bolsonaro causou as seguidas trombadas com o presidente e a erosão de seu relacionamento. Mas, inegavelmente, Mandetta deixará o cargo com um tamanho político muito maior do que tinha quando entrou e projetado no cenário nacional para voos bem mais altos.

É justamente essa popularidade de Mandetta que os bolsonaristas calculam que pesará sobre seu sucessor no cargo. Assim que a troca for sacramentada, os aliados do presidente acreditam que será necessária uma forte ação de blindagem política para tentar conter o desgaste não apenas do ministro, mas do próprio governo por ter feito a substituição. E, pior, o número de casos e mortes pelo coronavírus ainda não chegou ao seu pico no Brasil, o que exigirá do Ministério da Saúde atenção cada vez maior nas ações de contenção da doença.