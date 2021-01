Do Marcelo: Bolsonaro diz que País está quebrado, mas a culpa é sempre dos outros

Marcelo de Moraes

Em mais uma de suas conversas com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira, 5, que “o Brasil está quebrado”. Uma declaração extremamente preocupante. Mas, como de costume, para o presidente nada do que acontece de negativo no País tem a ver com o que faz ou deixa de fazer. A culpa, claro, é sempre dos outros.

Bolsonaro disse que queria mexer na tabela do Imposto de Renda, mas não pode porque “teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter”. Quase 200 mil mortos depois, o presidente ainda insiste na retórica de minimizar os cuidados para evitar a doença e fala que o vírus foi “potencializado”.

A verdade é que enquanto o País aguarda pela vacinação, Bolsonaro prefere apostar na transferência de responsabilidade, numa espécie de tática do “se colar, colou”.