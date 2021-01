Do Marcelo: Bolsonaro errou demais em relação à vacina e a conta política chegou

Marcelo de Moraes

O grande desgaste político que Jair Bolsonaro está sofrendo nesse momento é resultado direto da enorme quantidade de erros que cometeu em relação à vacina contra o coronavírus. Insuflado pelo discurso negacionista de integrantes de sua ala mais ideológica e cercado de maus conselheiros, o presidente preferiu deixar de lado a importância da única solução que poderia acabar com o drama da pandemia. Agora, arca com as consequências políticas.

A defesa do uso de remédios inúteis contra a covid-19 ou a aposta de que a imunidade de rebanho poderia resolver o problema foram apenas alguns dos passos errados do presidente nesse processo. Acabaram agravados pela falta de capacidade demonstrada pelo Ministério da Saúde em organizar um plano nacional de vacinação ou capaz de evitar a tragédia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, com pacientes morrendo asfixiados.

Bolsonaro colhe, agora, o resultado político desses erros e ainda vê o governador de São Paulo, João Doria, seu adversário político, bater seu bumbo faturando o início da vacinação.

Há uma diferença básica entre os dois nesse caso. O tucano, desde o meio do ano, fez a aposta mais lógica, confiando que, em algum momento, uma vacina apareceria. Apostou no acordo do Butantã com a chinesa Sinovac, que acabou dando certo.

Bolsonaro, ao contrário, minimizou a doença e criticou a vacina. E fez questão de verbalizar publicamente todas essas opiniões. Chamou a Coronavac de “vacina do Doria”, disse que seu governo não compraria a “vacina chinesa”, que não iria se vacinar e, entre muitos outros mais exemplos, ironizou sua eficácia de 50,38%. E, mesmo com tudo isso, poderia até ter escapado se o único acordo por vacina que fez tivesse dado certo. As vacinas contratadas da Oxford/AstraZeneca eram uma opção boa também. Mas o Ministério sequer sabia que as doses das vacinas para o Brasil não poderiam ser liberadas pela Índia imediatamente – e não se sabe quando isso ocorrerá.

Agora, quando o governo tem apenas a vacina Coronavac à disposição para atender uma população ávida pelo fim da pandemia, não é o presidente quem pode dizer que fez o que podia para conseguir imunizar os brasileiros.

Bolsonaro ainda passou o domingo calado. Justamente o histórico dia em que a vacinação começou a ser feita no Brasil, com a imagem da enfermeira Mônica Calazans sendo imunizada, enchendo a todos de esperança. Mesmo insatisfeito politicamente com o desfecho, o presidente poderia ter aproveitado a ocasião para reconhecer que as coisas devem melhorar a partir de agora. Mas não o fez. Falou apenas, nesta segunda, que a vacina é do Brasil e não de algum governador.