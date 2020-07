Do Marcelo: Bolsonaro volta a bater bumbo pela hidroxicloroquina

Mesmo sem qualquer comprovação científica da eficácia da hidroxicloroquina no tratamento do coronavírus, Jair Bolsonaro voltou a defender, nesta quarta-feira, 8, o uso do medicamento.

“Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”, disse o presidente nas suas redes sociais um dia depois de ter testado positivo para a doença.

No dia anterior, quando anunciou que tinha contraído o vírus, Bolsonaro voltou a bater o bumbo a favor do remédio. Num vídeo, apareceu tomando um medicamento que disse ser a hidroxicloroquina. Disse que era o terceiro que tomava e enalteceu sua eficiência, que não é confirmada pelos estudos científicos.