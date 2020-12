Do Marcelo: Brasil vai fincando o pé no fim da fila mundial pela vacinação

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro já disse que não vai se vacinar contra o coronavírus. Fez piada citando delirantes zoológicos efeitos colaterais de sua aplicação nas pessoas. E, hoje, o presidente acrescentou que os laboratórios é que precisam correr atrás do Brasil para vender suas doses.

Como o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, já tinha reclamado da ansiedade e da angústia das pessoas para que a vacinação começasse logo, é de se concluir que o Brasil corre o risco real de ficar no fim da fila mundial para o início da vacinação. Com quase 192 mil mortos pela doença, cada dia a mais dessa espera só vai multiplicar o número de vítimas no País.