Do Marcelo: Centrão leva mais um cargo VIP

E segue o baile do toma lá, dá cá do governo Bolsonaro com o Centrão. Nesta quinta-feira, 7, o governo entregou a Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano para o Republicanos. O cargo está sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Regional e será ocupado por Tiago Pontes de Queiroz.

O ministro Rogério Marinho teve de aceitar abrir o espaço para o Centrão. Ontem, o governo já tinha repassado o Dnocs para o PP. Em troca dos cargos recebidos, o Centrão se dispõe a apoiar o governo de Jair Bolsonaro. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

A portaria, que foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto e não traz a assinatura de Marinho, indica também a exoneração de Adriana Melo Alves do cargo de secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento.