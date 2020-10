Do Marcelo: Com 14 milhões à procura de trabalho, desemprego vira desafio para governo

Marcelo de Moraes

O Brasil tem hoje 14 milhões de pessoas procurando por emprego e este deve se tornar o desafio mais difícil com o qual o governo de Jair Bolsonaro precisará lidar daqui para a frente. O número foi revelado pela pesquisa PNAD COVID19, relativa à última semana de setembro, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

A recuperação lenta da economia, ainda impactada pelos efeitos da pandemia do coronavírus, tornam a tarefa mais complicada para o governo. E sua popularidade acabou sendo blindada pelo pagamento do auxílio emergencial, criado justamente para proteger os mais afetados pela crise. Com sua extinção em 2021, a questão do desemprego deve se tornar mais aguda ainda, caso o governo não encontre uma solução.

Segundo os dados da pesquisa, a taxa de desocupação alcançou 14,4%. Com a pandemia se reduzindo, há mais pessoas na rua procurando emprego. E isso fez com que a taxa subisse de 13,7% para 14,4% em relação à semana anterior. Em números, representa mais 700 mil pessoas atrás de trabalho de uma semana para a outra.

Diante desses números, o governo vai precisar encontrar uma resposta rápida para isso. Sob pena de ter de pagar uma conta política muito alta e enfrentar o crescimento do seu desgaste.