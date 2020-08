Do Marcelo: Com viagem, Bolsonaro afaga desenvolvimentistas

Ao mesmo tempo em que reafirmou sua confiança no projeto liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro segue afagando a ala desenvolvimentista. Na próxima sexta-feira, 21, o presidente vai cumprir mais uma de suas agendas de eventos públicos fora de Brasília. E o local escolhido para receber Bolsonaro é o Rio Grande do Norte, Estado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, justamente um dos principais integrantes do grupo desenvolvimentista.

O Rio Grande do Norte também é o Estado do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), integrante do Centrão e hoje um dos mais próximos politicamente de Bolsonaro. Por outro lado, é governado pela petista Fátima Bezerra, da oposição ao governo.

Apenas um dos eventos já está confirmado pelo Planalto, que é a cerimônia de entregas do governo federal na Comunidade Angélica, localizada a 17 kms do município de Ipanguaçu.