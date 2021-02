Do Marcelo: Compromisso com vacina e economia não pode ficar só no discurso

Marcelo de Moraes

Os novos presidentes do Senado e da Câmara acertam ao lançar um documento público se comprometendo a trabalhar prioritariamente no combate à pandemia do coronavírus e na recuperação da economia. Com mais de 226 mil mortes pela doença, a opção de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) por esse assunto não poderia ser diferente. Mas é importante ver se o movimento se transformará em ações concretas ou ficará apenas no discurso.

Porque há pontos nesse compromisso que podem esbarrar nas divergências de sempre entre Congresso e governo. Apresentado ao lado de Jair Bolsonaro, o documento defende abertamente a vacinação e a destinação de recursos para que isso seja feito. E, como é público e notório, o presidente tem reafirmado que não vai se vacinar. Além disso, passou a correr atrás das vacinas para tentar recuperar terreno politico perdido para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que se organizou previamente para obter a vacina Coronavac. Até então, Bolsonaro criticava o que chamava de “vacina chinesa”, “vacina do Doria” e “vachina”.

Pela perda política, Bolsonaro já recuou desse comportamento. Mas vai mudar de atitude como propõe o documento de Pacheco e Lira? Diz o texto: “Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível; e que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para sua vacina”.

Os dois dirigentes do Congresso também citam explicitamente a defesa do pagamento de um auxílio emergencial, algo que a equipe econômica ainda tem restrições pelo seu elevado custo. Ainda que tenha colocado no documento a necessidade de manutenção do teto de gastos, essa discussão é vista com desconfiança pelo governo.

No documento, Pacheco e Lira defendem que seja incluída “a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o teto de gastos, avaliar alternativas de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia”. Parece bastante lógico, mas o custo desse socorro enfrenta grande resistência no governo.

Respaldados pela força de suas recentes vitórias, Pacheco e Lira têm força para pressionar o governo pela transformação desses compromissos em realidade. A dúvida, agora, é saber se essa vontade é para valer ou se não passa de um gesto político bonito e inócuo.