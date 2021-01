Do Marcelo: Defendida por Maia, CPI da Saúde vai desgastar ainda mais o governo

Marcelo de Moraes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu hoje a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis crimes cometidos por integrantes do governo no combate à pandemia do coronavírus. Se for aprovada, a CPI poderá se transformar num instrumento de mais desgaste político ainda para o presidente Jair Bolsonaro, associando os erros no trato da pandemia diretamente a sua gestão.

É importante notar que Maia, em dois anos de governo, nunca viu motivos para aceitar algum dos mais de 50 pedidos de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro. Mas, a uma semana de deixar o cargo, prega a abertura de uma CPI, que tem duração de vários meses e pode ser prorrogada, se necessário.

Na prática, se for instalada, a CPI tem poder de investigar irregularidades cometidas pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais, por exemplo. Politicamente, tem potencial de se transformar numa grande dor de cabeça para Bolsonaro. Se hoje o presidente teria força interna no Congresso para barrar um pedido de impeachment, dificilmente conseguirá evitar que a CPI seja instalada.

Mesmo tendo sido pouco usada nos últimos tempos, historicamente, as CPIs já produziram resultados expressivos. Inclusive pavimentando o caminho do impeachment do então presidente Fernando Collor em 1992, através das descobertas feitas pela CPI do PC Farias.

Já há um pedido de abertura de CPMI (mista) feito para investigar as irregularidades relativas ao combate da pandemia. A comissão foi proposta pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pelo deputado Alexandre Molon (PSB-RJ).