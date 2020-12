Do Marcelo: Depois do apoio da esquerda, Maia vai atrás de aliados de Lira

Marcelo de Moraes

A aliança com os partidos de esquerda fortaleceu o grupo político liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Sem definir ainda quem será o candidato, mas com 11 partidos no bloco, o já apelidado de “centro democrático” vai buscar, agora, dissidentes entre os partidos que apoiam o deputado Arthur Lira (PP-AL). O próprio Maia lidera essas conversas, com ajuda de Baleia Rossi (MDB-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), justamente as duas principais opções para disputar a presidência da Câmara.

Os principais alvos estão no próprio PP de Lira, mas também no PSD e Republicanos, entre as maiores legendas. A montagem do sólido bloco com a esquerda pode ajudar a atrair deputados que estejam inseguros em se alinhar com uma candidatura que pode sair derrotada.