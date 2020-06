Do Marcelo: E a Saúde segue sem ministro há mais de 40 dias

Jair Bolsonaro nomeou hoje Carlos Alberto Decotelli para comandar o Ministério da Educação, mas segue deixando a Saúde a cargo do interino general Eduardo Pazuello, apesar da pandemia do coronavírus.

Desde o pedido de demissão apresentado por Nelson Teich, no dia 15 de maio, a pasta segue tendo Pazuello apenas como interino no cargo. Ou seja, desde então, o Brasil não tem um ministro efetivado no cargo.

A manutenção de Pazuello com o status de apenas ministro interino indica que Bolsonaro prefere essa situação para ter controle sobre os rumos da pasta. Luiz Henrique Mandetta foi demitido do posto e Teich pediu para sair, apenas um mês depois de substituí-lo, justamente por contrariarem a opinião de Bolsonaro a respeito das ações de combate ao coronavírus. Com os números de casos e mortes ainda muito elevados, já passou da hora de o presidente nomear um ministro especialista para tentar coordenar nacionalmente uma ação de combate à pandemia.