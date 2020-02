Do Marcelo: Economia pode assombrar o governo?

A combinação entre o efeito coronavírus com as incertezas da política interna brasileira fez com que o mercado derretesse nessa quarta-feira, com uma queda de 7%. Além disso, a cotação do dólar também disparou superando a marca de R$ 4,44. Com isso, ficou no ar a dúvida se isso representa um problema pontual e que pode ficar para trás em breve ou se essa instabilidade, apontada hoje no mercado, veio para ficar.

Ainda não é possível prever o estrago que o coronavírus vai causar na economia mundial e, por tabela, na brasileira. Mas tudo indica que o impacto será grande e deverá refletir numa queda do crescimento do PIB em 2020. Não é à toa que as previsões para a economia brasileira em 2020 já foram revistas para baixo. Mas outra dúvida importante é em relação ao prejuízo causado a política interna, especialmente no caso das reformas. Com Bolsonaro divulgando vídeos sobre a manifestação contra o Congresso, como revelou o BRP, o relacionamento do Executivo com o Legislativo volta a azedar e pioram as chances de aprovação de propostas fundamentais para a retomada da economia, como as reformas tributária e administrativa, além da PEC Emergencial, por exemplo.

Se a economia patinar de vez, o governo, que já não possui articulação política e tem dependido do interesse do Congresso pela sua agenda para vê-la avançar, estará em maus lençóis. Sempre é importante lembrar que a perspectiva de recuperação da economia tem sido uma das maiores âncoras do governo Bolsonaro. Se o mercado continuar seguindo no mesmo ritmo dessa quarta, as chances de crescimento começam a se tornar cada vez menores.