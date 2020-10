Do Marcelo: Em 2020, recall pode virar o maior cabo eleitoral

Se em 2018, a “nova política” acabou sendo um dos destaques da eleição, as primeiras pesquisas indicam que candidatos mais conhecidos podem levar alguma vantagem nas disputas deste ano. Numa campanha limitada pelos efeitos da pandemia do coronavírus (menos rua, corpo a corpo, comícios, etc) e com as redes sociais mais vigiadas para reduzir ações de alcance em massa, políticos que já têm seu nome conhecido começam a se destacar.

Nas principais capitais, até agora, os destaques são figuras tradicionais ou ligadas a grupos políticos consolidados. Os dois líderes em São Paulo, por exemplo, têm alta exposição pública há anos. Celso Russomanno é um dos deputados federais mais votados do Estado e disputou duas vezes a prefeitura. Já Bruno Covas é o atual prefeito da cidade.

Em Belo Horizonte, o prefeito Elias Kalil disparou e tem chances de vencer já no primeiro turno. A mesma coisa pode acontecer com o prefeito Rafael Greca em Curitiba.

Mas na capital gaúcha e no Rio também pode estar funcionando o recall negativo. Mal avaliados, os prefeitos Nelson Marchezan e Marcelo Crivella enfrentam grande desgaste e têm dificuldades para se reeleger.

Em Porto Alegre, Manuela D’ávila lidera, trazendo um recall da campanha nacional de 2018 como vice de Fernando Haddad e de suas eleições como deputada no Rio Grande do Sul. Ela lidera, seguida por José Fortunati, que também é bem conhecido por ter sido prefeito da cidade. No Rio, a liderança é do ex-prefeito Eduardo Paes, que se aproveita do desgaste de Crivella.

Obviamente, que não é apenas o recall que garante o sucesso na campanha. Mas numa eleição disputada em condições tão diferentes e de tiro curto, ter essa vantagem serve como um importante impulso.