Do Marcelo: Em três dias, mais de 4 mil mortes pelo coronavírus

Apesar de o Ministério da Saúde passar a divulgar cada vez mais tarde os dados sobre os casos e as mortes pelo coronavírus, os números continuam falando por si só de forma muito eloquente sobre o tamanho do problema. Apenas nos últimos 3 dias, foram registradas 4.084 mortes no País. Com esse total, o Brasil passou a somar 34.021 óbitos e deixou para trás a Itália, até então referência para os brasileiros de tragédia em relação à pandemia.

Sete Estados já contabilizam mais de mil mortes: São Paulo, Rio, Ceará, Pará, Pernambuco, Amazonas e Maranhão. Apenas em São Paulo, Estado mais populoso do País, os óbitos ultrapassam os 8,5 mil. E, pela média demostrada nos últimos três dias, tudo leva a crer que, nesta sexta, o Brasil deverá ter mais uma rodada de números trágicos.